الشهر العقاري يضع 5 إجراءات لمواجهة كورونا قبل عودة العمل بالمكاتب غدا

شكلت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، برئاسة الدكتور جمال ياقوت الأمين العام، لجنة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال عودة العمل بالمكاتب اعتبارا من غد الإثنين، وحدد قرار تشكيل اللجنة مهامها المتمثلة في متابعة انتشار فيروس كورونا من خلال متابعة حالات الإصابة والإعلان عنها بشفافية تامة ودون اخفاء لتنبيه العاملين بحقيقة الأوضاع والتأكيد على إجراءات التباعد الاجتماعي في أماكن العمل وعدم السماح بالتقارب والاختلاط ومنع العاملين المخالطين للمصابين من الدخول لأماكن العمل إلا بعد التأكد من سلامتهم، مع تقديم أي مقترحات أو ملاحظات في إطار الحرص العام على سلامة العاملين وتقليل فرض انتشار العدوى.

وسيتم التنسيق بين كل مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب التوثيق من أجل توحيد الجهود للتعامل مع انتشار الفيروس واحتوائه والحد من انتشاره، والتواصل مع كل العاملين والتأكيد على إجراءات التعقيم والتطهير وإخطار رئاسة المصلحة يوميا بموجب تقرير يتضمن أي ملاحظات أو سلبيات وللجنة متابعة تنفيذ الكتاب الدوري في هذا الشأن.

ووضعت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 5 إجراءات رئيسية الوقاية من فيروس كورونا لحماية العاملين والمتعاملين مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق "الديوان العام والمكاتب والفروع"، وذلك مع بداية استئناف العمل غدا الإثنين.

أولا: على الإدارة العامة للأمن بالمصلحة عدم السماح لأحد بدخول مبنى ديوان عام المصلحة دون كمامة مع قيد اسم الزائر ورقم بطاقته، وسبب التواجد بسجل خاص بذلك، وكذلك قيد اسم الموظفين التابعين للمصلحة من خارج الديوان وسبب التواجد ورقم البطاقة بسجل خاص بذلك.

ثانيا: على إدارة الأمن منع دخول أي مواطن إلا أصحاب المصالح فقط مع منع تكدس تواجد الجمهور داخل الحيوان ووضع إعلانات تفيد ذلك في أماكن واضحة بديوان المصلحة.

ثالثا: على جميع الموظفين بديوان عام المصلحة عدم مغادره مقر عملهم إلا بموجب إذن رسمي وعدم التواجد خارج مقراتهم إلا لأسباب مشروعة وحاجة العمل مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تعقيم واستخدام المطهرات وجميع الوسائل للمحافظة على سلامتهم.

رابعا: التزام جميع إدارات المصلحة بالديوان بإجراءات عمليات الدشت للملفات التي تجاوزت المواعيد القانونية، وعدم تواجد أشياء بالحجرات أو على الدواليب أو المكاتب ورفع أي مخلفات أخرى قد تتسبب في انتشار الأمراض.

خامسا: علی إدارات التفتيش متابعة ذلك وعرض أي مخالفات على رئاسة المصلحة لاتخاذ الإجراء المناسب لمن يخالف ذلك.