سعد الصغير يروي كواليس آخر لقاء جمعه بـ حسن حسني: كان "وشه أبيض" وبيضحك

أعرب سعد الصغير، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان حسن حسني، مؤكّدًا أنَّه كان بمثابة الأب والأخ والصديق للوسط الفني، مبينًا أنَّه ساعده كثيرًا في بدايته وعلمه كيفية الوقوف أمام الكاميرات وذلك في فيلم "لخمة راس".

وعن كواليس آخر لقاء جمعه بالفنان الراحل، قال "الصغير"، لـ"الوطن" إنَّه ذهب صباح أول أمس إلى مستشفى دار الفؤاد التي توفي بها حسن حسني، وكان وجهه أبيضًا ومبتسمًا، مشيرا أنه قبّله وابتسم له".

وتستقبل عائلة الفنان حسن حسني، العزاء هاتفيًا فقط، نظرًا لانتشار فيروس كورونا وحفاظًا على أرواح الجميع، وفقًا لما أوضحه مصدر مقرب من الأسرة لـ"الوطن".

وأقيمت صلاة الجنازة، أمس السبت، بمقابر العائلة بطريق الفيوم، وحضر العزاء سعد الصغير، أحمد بدير، محمد الصاوي، منير مكرم، الإعلامي عمرو الليثي.