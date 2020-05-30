سعد الصغير ينتقد غياب الفنانين عن جنازة حسن حسني: "كان قريب منكم كلكم"

حضر الفنان سعد الصغير، مراسم جنازة ودفن الفنان حسن حسني، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، داخل مستشفى دار الفؤاد، عن عمر ناهز 88 عامًا.

وأعرب سعد الصغير، لـ"الوطن" عن استياءه الشديد من غياب الفنانين، عن حضور الدفن، باستثناء ثلاثة فنانين فقط، وهم منير مكرم، وأحمد بدير ومحمد الصاوي، قائلًا: "حسن حسني كان قريب من الفنانين كلهم".

وكانت فاطمة حسن حسني، ابنة الفنان حسن حسني، قد أصيبت بحالة انهيار شديدة، خلال مراسم دفن والدها، قبل قليل، في مقابر العائلة بطريق الفيوم، حيث خرجت الجنازة صباح اليوم، من مسجد مستشفى دار الفؤاد.

وكان الفنانين سعد الصغير، ومنير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، حرصا على التواجد بمستشفى دار الفؤاد، صباح اليوم السبت، لوادع الفنان حسن حسني إلى مثواه الأخير.

يُذكر أنَّ حسن حسني، وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، عن عمر يناهز 89 عامًا.