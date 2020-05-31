"مياه الإسكندرية" تكثف إجراءات لمجابهة تداعيات كورونا

أكد أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أهمية بناء صرح وقائي لتوفير سبل السلامة وتأمين العنصر البشري والعاملين بالشركة، وتحقيق الاستفادة من القدرات واختصاصات الباحثين من الكيميائيين والعاملين بالشركة، لتدبير الإجراءات الإستباقية اللازمة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، اعتمادا على الجهود الذاتية والإمكانيات المتاحة.

وأشار جابر، إلى أن أحد أهم أولويات الشركة تأمين العاملين من مخاطر التعرض لأي إصابة، باعتبارهم الثروة الحقيقية، والمورد الرئيسي للشركة.

وأضاف جابر، أن جميع القطاعات بالشركة توجه جهودها لتوعية العاملين، من خلال مبادرة إدارة الأزمات والكوارث بعرض عدد من الإجراءات الاحترازية الواجب تفعيلها داخل مقرات الشركة، والتي أثمرت عن تكاتف الجهود ونجاح فريق الإدارة العامة للبحوث والتطوير بالعمل على التوازي بطرح فكرة تصميم وتصنيع ممرات لتعقيم الأفراد مع مراعاة المواصفات العالمية من حيث الأبعاد والتصميم وتزويدها بلوحة كهربية للتشغيل وخزان سعة 20 لتر يكفي لتعقيم 1000 فرد مزود بمادة مطهرة مجهزة بالجهود الذاتية وفقا للمعايير القياسية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ولقد تم تنفيذ 60 كابينة تعقيم بالإمكانيات الذاتية.

وتابع، أنه تم توزيع كبائن التعقيم ووضعها بمداخل جميع مقرات الشركة من فروع ومحطات، علاوة علي إرسال عدد 35 وحدة لشركتي الجيزة والدقهلية لمياه الشرب والصرف الصحي وجاري تجهيز عدد آخر لشركة أسوان.

وأشار "جابر" إلى دور قطاع المعامل والبحوث في تعبئة وتجهيز بخاخات كحول إيثيلي بتركيز 70% وتوزع على العاملين، بالإضافة إلى دور إدارة الأزمات بتطبيق الإجراءات الوقائية للتعايش مع كورونا بلصق علامات إرشادية لتنظيم وقوف وجلوس الجمهور الوافد إلي الفروع ومنافذ خدمة العملاء للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي فضلا قيام إدارة التوعية بتثقيف العاملين بتداعيات انتشار الفيروس ووسائل الوقاية والحماية من التعرض لأية إصابة.

وقال إن إدارة التسويق قامت بتعزيز المهمات الوقائية بتوفير الكحول الإيثيلي وكمية من الهاند جيل المركز والكمامات والقفازات الطبية المضادة للبكتيريا و30 جهاز لقياس درجة الحرارة ومستلزمات النظافة والتطهير متمثلة في 100 مضخة رش سعة 20 لتر محمولة على الظهر و2 طن من الصابون السائل المركز والكلور و100 مساحة معدنية وذلك بالتعاون مع مصانع الإنتاج الحربي.

ووجه رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن بمتابعة تطبيق جميع الإجراءات علي النحو المطلوب علي مستوي مقرات الشركة و مراقبة أعمال التطهير بصفة دورية، والكشف عن أية حالات مصابة والتعامل الفوري معها لتعزيز سبل الحماية بالشركة.

وأضاف جابر، أن الشركة مستمرة في حملات تطهير شوارع وميادين محافظة الإسكندرية، وبالأخص ذات الكثافة السكانية العالية انطلاقا من الدور المجتمعي للشركة تجاه المواطنين، علاوة علي تطهير مقار بعض الأجهزة الحكومية ومدينة العلمين الجديدة.