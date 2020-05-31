أشرف زكي: سرعة دفن جثمان حسن حسني وراء تغيب الفنانين عن جنازته

أعرب أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن حزنه الشديد لفقدان الوسط الفني قيمة كبيرة كالفنان حسن حسني، مبينًا أنَّ "الوسط الفني جميعه حزين عليه".

أشرف زكي: عدد من الفنانين توجهوا إلى المستشفى لوداع حسني.. لكنهم لم يلحقوا جنازته

وعن عدم تمكّن الفنانين من حضور جنازة حسن حسني، قال "زكي" لـ"الوطن" إنَّ "عدد من الفنانين توجهوا إلى المستشفى لوداع حسني ومنهم أشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد وأوس أوس والمخرج معتز التوني، ولكنهم لم يلحقوا، لأن عائلة حسني دفنته مبكرًا قبل صلاة الظهر كما كان متفق عليه".

وتستقبل عائلة الفنان حسن حسني، العزاء هاتفيًا فقط، نظرًا لانتشار فيروس كورونا وحفاظًا على أرواح الجميع، وفقًا لما أوضحه مصدر مقرب من الأسرة لـ"الوطن".

وأقيمت صلاة الجنازة، أمس السبت، بمقابر العائلة بطريق الفيوم، وحضر العزاء سعد الصغير، أحمد بدير، محمد الصاوي، منير مكرم، الإعلامي عمرو الليثي.