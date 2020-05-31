صلاح عبد الله ناعيا حسن حسني: شهرته تأخرت وبنى أجيال كثيرة على أكتافه

نعى الفنان صلاح عبد الله، الفنان القدير حسن حسني، الذي وافته المنية فجر أمس السبت، موضحًا أنه لم يعمل مع الراحل كثيرًا ولكن سر علاقتهما تعود لزواج صلاح عبد الله عام 1989، وكان حسن حسني جارًا له، ومن هنا نشأت الروابط القوية حيث حرص الراحل على الزيارة دائماً له في منزله برفقة الفنان فتوح أحمد، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث".

ووصف "عبد الله"، الفنان الراحل بأنه كان محبوباً وشديد الطيبة ومبتسم ومكافح ومشواره الفني طويل وبنى أجيال كثيرة على أكتافه، كما أن شهرته تأخرت واستغرق وقتاً طويلاً لصناعه النجومية لكنه عندما اعتلى عرشها لم ينزل منه أبداً، موضحًا أن الأعمال المشتركة بينهما كانت درس خصوصي وحمادة يلعب وعسكر في المعسكر وفيلم الفرح ومسلسلين.

وتابع: "الفترة الأخيرة في حياة الفنان الراحل تعرض لوعكات صحية حرصنا خلالها على أن نخرجه منها بالخروج والتنزه لأن الراحل متعودش يقعد في البيت".