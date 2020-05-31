فنانون بعد غيابهم عن جنازة حسن حسني: ربنا عالم بظروف كل واحد

ردّ عدد من الفنانين على الانتقادات التي وجهت لهم بسبب غياب غالبيتهم عن المشاركة في جنازة الفنان حسن حسني، الذي وافته المنية أمس السبت عن عمر يناهز الـ89 عامًا.

حمدي الميرغني: أحكامكم على الناس مجرد افتراضات وافتراءات

وقال الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "أحكامكم على الناس مجرد افتراضات وافتراءات، وربنا أعلم بظرف كل واحد، أنا واحد من الوسط الفني المتهم بالتقصير في عزاء الأستاذ حسن حسني، أنا استيقظت من النوم فوجئت بوفاته ودفنه".

فيما ذكر الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين أنَّه "احتار الوسط الفني ماذا يفعل، يعمل اللي يعمله المهم يتحط عليه، إذا الناس راحت يقولك كوسة اشمعنى الفنانين بيحضروا الجنازات وإذا مرحوش يبقوا غدارين وأندال".

عمرو محمود ياسين: الوسط الفني ملطشة السوشيال ميديا.. المقارنة بين الجنازة وبين شغل رمضان غلط

وتابع "ياسين": "المقارنة بين الجنازة وبين شغل رمضان غلط، لأن الأيام اللي احنا فيها مختلفة عن أيام التصوير، لأن الكام يوم اللي فاتوا الأرقام تخطت الألف لأول مرة، إضافة أن كل واحد فينا بدأ يسمع عن حالات في دائرته المقربة، إضافة أن الوفاة أعلن عنها في ساعة متأخرة من الليل، وفي ناس أصلًا مش بالقاهرة".

واستكمل: "حكاية المقارنة بجنازات ناس تانية أقاربهم مهمين في الفن برضه ظالمة، طيب الله يرحمه هيثم ذكي لما توفي كل الناس راحت رغم إنه ملوش أي شخص مهم في المهنة دلوقتي، والأمثلة كثيرة جدا، وكل جنازة ولها ظروفها، ياريت نبطل جلد للوسط الفني كأنه هو الوسط ده هو ملطشة السوشيال ميديا، وأكبر دليل لو الفنانين راحوا هيتقال كوسة واشمعنى، ولو مرحوش يبقوا غدراين".

كان سعد الصغير، أعرب في تصريح لـ"الوطن"، خلال حضوره مراسم دفن حسن حسنس، عن استياءه الشديد من غياب الفنانين، باستثناء ثلاثة نجوم فقط، وهم منير مكرم، وأحمد بدير ومحمد الصاوي، قائلًا: "حسن حسني كان قريب من الفنانين كلهم".

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنان الكبير حسن حسني، الذي رحل عن عالمنا، أمس السبت، عن عمر يناهز 89 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، أدت إلى دخوله إحدى المستشفيات مساء أمس الأول الجمعة، وظل على مدار الـ24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة تاركًا أرشيفًا فنيًا زاخرًا بالأعمال التي لا تنسى، والتي صنع بها الضحكة على وجوه الملايين طوال عقود.