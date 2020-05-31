جامعة بني سويف تطلق "إحنا معاك" للرد على استشارات المواطنين الطبية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إطلاق تطبيق "إحنا معاك" بنسختيه، للتواصل السريع من خلال واتس آب، والنسخة الفنية الكاملة التي ترصد الحالة أو الاستشارة بمنهجية علمية، للرد على استشارات المواطنين الطبية والوقائية، في إطار خطة الجامعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ودعم الدولة في هذا الشأن.

وأكد الدكتور منصور حسن، حرص الجامعة على توفير الخدمات والاستشارات الطبية للمواطنين لضمان استمرار بقائهم في المنازل إلا في حالات الضرورة، موضحا أنّ التطبيق جرى تنفيذه بالتعاون مع الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى الجامعي، وشباب المتخصصين لتنفيذ البرمجيات بالجامعة تحت مظلة وحدة تصميم وتطوير البرمجيات لتنفيذ برنامج طبي متكامل، يهدف لتقديم الاستشارات الطبية والعلاجية والوقائية من متخصصين بالمستشفى الجامعي.

وفريق العمل مكون من المهندسة فهيمة أحمد خليل (التطبيق الكامل)، والمصمم الفني مهندس هاني طه (برنامج التواصل السريع من خلال واتس آب)، وأشرف على تصميم وتنفيذ التطبيقات الدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للتحول الرقمي، وشارك الدكتور هشام بشرى مستشار رئيس الجامعة للتطوير والمتابعة، الدكتور محمد ماضي، في تصميم أيقونة رمزية للجيش الأبيض كواجهة رئيسية للتطبيق الإلكتروني الشامل للاستشارات الطبية المباشرة للمجتمع المصري.