تصل لـ40 درجة.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ محافظات مصر ستشهد غدا ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، إذ يتأثر طقس مصر بمنخفض جوي سوداني، يجعلها تتعرض لموجة شديدة من الطقس الحار، لكنها أقل حدة من الموجة السابقة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ موجة ارتفاع الحرارة تبدأ غدا، وترتفع الحرارة تدريجيا يومي الثلاثاء والأربعاء، ثم تبدأ الموجة في الانكسار مره أخرى الخميس المقبل، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يومي الأربعاء والخميس.

وأضاف شاهين، لـ"الوطن"، أنّه من المتوقع مع ارتفاع درجات الحرارة الأربعاء حيث ذروة الموجة الحارة، أن تصل درجة الحرارة إلى 40 على القاهرة، يصاحبها نشاط للرياح على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشالية الغربية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

وعن التقلبات الجوية التي تمر بها محافظات مصر خلال تلك الفترة القصيرة، أوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أنّه منذ فترة زمنية قصيرة تعرضت مصر لموجة حارة سابقة نتيجة لتعرض مصر لمنخفض السودان، الذي استمر تأثيره لمدة 9 أيام متواصلة، إذ وصلت درجات الحرارة إلى 43 درجة على القاهرة، وخلال أيام العيد انحسر المنخفض السوداني إلى منطقة السودان فقط، ما أدى إلى تأثرنا بمرتفع العروض الوسطى القادم من جنوب أوروبا، والذي ساعد على انخفاض درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية.