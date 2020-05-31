الطقس اليوم الأحد 31-5-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم، الأحد معتدلا نهارا على القاهرة والوجه البحري ومائلا للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية نهارا ومائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما يكون مائل للحرارة نهارا على شمال الصعيد والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة ومائل للبرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء، مما يؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، القصيم، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق ( الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ) يمتد تأثيرها الى منطقة نجران، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات الباحة ، عسير، جازان و منطقة نجران.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، طقسا حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة، نهارا، مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، ليلا.