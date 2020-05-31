تواضروس: 3 أشياء مهمة أدت لتأسيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

عرضت فضائية EXTRA NEWS، كلمة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

وقال البابا تواضروس إنّ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، تأسست في التاريخ والزمن من خلال 3 أحداث مهمة، الأول قبل الميلاد وهو نبوة أشعياء النبي الذي قال: "في ذلك اليوم يكون هناك مدبح للرب في وسط أرض مصر"، تلك النبوة حدثت قبل ميلاد السيد المسيح بنحو 700 عام.

وأضاف خلال كلمته، أنّ الأمر الثاني أنّ العائلة المقدسة هربت من فلسطين، ويأتون إلى مصر خوفا وهروبا من هيرودس الذي قتل أطفال بيت لحم، وتأتي العائلة المقدسة لمصر ومكثوا فيها 3 سنوات و6 أشهر و10 أيام.

وأوضح أنّ الحدث الثالث الدي أكمل المنظومة التي أسست الكنيسة المصرية هي كرازة القديس ماري مرقص الرسول في منتصف الأول الميلادي واستشهد على أرض مدينة الإسكندرية في عام 68 ميلادي.