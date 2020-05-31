عاجل.. "الصحة" توفر 10.5 مليون جرعة دوائية لمواجهة كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توفير 10.5 مليون جرعة دوائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وقالت الوزيرة، خلال اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد التي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، إن الجرعات تنقسم لنصف مليون جرعة دوائية لأي حالات حرجة مصابة بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات، و8 ملايين جرعة للمخالطين بالحالات المصابة، ومليوني جرعة للحالات المصابة وتخضع لـ"العزل المنزلي".

وأوضحت الوزيرة، أنه سيجرى توصيل الجرعات لمصابي العزل المنزلي عبر القوافل الطبية والعيادات المتنقلة.