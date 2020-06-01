تبدأ اليوم.. خطوات تجديد رخصة القيادة بوحدات المرور

أعلنت الإدارة العاملة للمرور عن استئناف العمل بوحدات المرور لاستخراج وتجديد رخصة القيادة اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو الجاري، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، والتي شهدت إغلاق لجميع الخدمات وإيقاف المواصلات العامة والنقل الجماعي، وتستعرض "الوطن" خطوات تجديد الرخصة من وحدات المرور، حسب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، كالتالي:

الشروط المطلوبة لتجديد الرخصة

- أن تكون السيارة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​.

- يجب على المستخدم أن يدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع.

- عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور، وذلك في حالة إن كانت المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيجرى تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويجرى عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

المستندات المطلوبة لتجديد الرخصة

- الرخصة السابقة المطلوب تجديدها.

- صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​.

وناشدت وزارة الداخلية جميع المترددين على وحدات المرور الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وضرورة ارتداء الكمامة كشرط أساسي للتردد على وحدات المرور.