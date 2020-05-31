بلومبيرج: أمريكا تبيع ممتلكاتها في هونج كونج وسط توترات مع بكين

بدأت الحكومة الأمريكية ببيع ممتلكاتها في إحدى المناطق المرموقة في هونج كونج وسط توترات بين واشنطن وبكين، وفق ما أفادت وكالة "بلومبيرج".

ولفتت الوكالة إلى أن قيمة الممتلكات الأمريكية بينها أراض وقصور في منطقة شوسون هيل في جزيرة الجزء الجنوبي من هونج كونج، تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت استحوذت على الممتلكات في عام 1948، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ووفق "بلومبيرج"، فقد قال ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية، إن الحكومة تبيع ممتلكاتها في أحد الأحياء الأكثر رخاء في هونج كونج، مضيفا أن "المكتب المتخصص ببيع وشراء المباني في الخارج في وزارة الخارجية الأمريكية يراجع بانتظام الحيازات العقارية الخارجية لحكومة الولايات المتحدة كجزء من برنامجها العالمي لإعادة الاستثمار".وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان مشترك مع كل من وزارة خارجية المملكة المتحدة وأستراليا وكندا، أن قرار سلطات جمهورية الصين الشعبية بوضع قانون للأمن القومي لهونج كونج يتعارض مع أحكام إعلان الحكم الذاتي للمنطقة الذي وقعته بريطانيا والصين.

وصدق البرلمان الصيني على إعداد قوانين جديدة خاصة بالأمن القومي لمنطقة هونج كونج، على خلفية إعادة بروز التوتر حول المستعمرة البريطانية السابقة.