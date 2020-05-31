مدينة القنطرة شرق ترفع كفاءة الحدائق والمتنزهات بالمدينة الجديدة

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، الانتهاء من رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات بالمدينة الجديدة والمدينة القديمة، وذلك بمعرفة إدارة الحدائق والمتنزهات ومتابعة أعمال رفع المخلفات والقمامة بالمدينة ونقلها إلى المقلب العمومي.

وأشار إدريس، إلى مواصلة أعمال النظافة بالقرى حيث قامت الوحدة المحلية لقرية التقدم وبمشاركة شباب القرية بحملة نظافة بالقرية ورفع كفاءة مدخل القرية وزراعة الأشجار بالجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى أعمال النظافة بقرية جلبانة وأعمال فض سوق الأحد بالقرية، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وأشرف على الأعمال المهندس محمد علي.

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جانب من الحملة