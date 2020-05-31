عبدالغفار: شفاء 4 آلاف حالة كورونا من 5.6 ألف استقبلناهم بمستشفياتنا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن إجمالي عدد حالات علاج فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات والمدن الجامعية المخصصة للعزل للمرضى المصابين بفيروس "كورونا" حتى 30 مايو، بلغت 5651 حالة، من بينها 4093 حالة تماثلت للشفاء، و1509 حالة نشطة، و49 حالة وفاة.

وأضاف: "استقبلت المستشفيات الجامعية 1132 حالة؛ للاستفادة من الخدمات التي تقدم للعزل الصحي والعلاجي، من بينها 529 حالة تم خروجها من تلك المستشفيات، و490 حالة مستقرة، و61 حالة متواجدة بغرف الرعاية المركزة، و12 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، و49 حالة وفاة".

واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أسماء المدن الجامعية المخصصة كمستشفيات عزل، والتي تضم 3491 سريرا، والتي تضم المدينة الجامعية لجامعة الإسكندرية، والمدينة الشبابية بأبو قير بإشراف طاقم طبي من جامعة الإسكندرية، والمدن الجامعية بجامعات المنصورة، وطنطا، وحلوان، وأسيوط، وكفر الشيخ، وبني سويف، وبنها، وجامعة جنوب الوادي – قنا، وجامعة المنوفية – شبين الكوم.