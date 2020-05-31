مجلس الدولة بالإسكندرية يبدأ خطة التعايش مع كورونا بتعقيم القاعات

بدأ مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية، في استقبال المواطنين تدريجيًا، وذلك بعد قرار المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، باستئناف العمل بالمحكمة.

وقبل بدء انعقاد الجلسات، بدأ العاملون في تطهير قاعات المجلس المختلفة، حرصًا على سلامة العاملين والإداريين والزائرين.

وعقم عدد من العاملين بمقر مجلس الدولة بالاسكندرية، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين.

وقررت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار طه كرسوع، عقد جلسات المحاكم وفقًا لقواعد التباعد الاجتماعي، ومراعاة المسافات المناسبة لمنع انتشار أي عدوى بين المتقاضين، وكذلك الموظفين لمواجهة انتشار الفيروس.

وشدد الأمين العام، على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء انعقاد الجلسات وسير مجريات العمل بالمجلس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس.