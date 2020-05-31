السيطرة على حريق هائل بمصنع كتان بقرية شبرا ملس بالغربية دون خسائر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم، من السيطرة على حريق هائل بمصنع للكتان بقرية شبراملس بنطاق مركز زفتي إثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء دون وقوع خسائر في الأرواح، وتم الدفع بـ 3 سيارات مطافىء لإخماد نيران الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز زفتى العقيد محمد شبل يفيد بلاغ من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل في مصنع للكتان بقرية شبرا ملس بدائرة مركز زفتى.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد النيران قبل أن تمتد للمنطقة المجاورة قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضرا بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث وتم ندب خبير الأدلة الجنائية لتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.