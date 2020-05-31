"عمال مصر": الإدارات الفاشلة المتعاقبة سبب تردي وضع شركات قطاع الأعمال

قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإدارات الفاشلة المتعاقبة هي السبب في تردي وضع شركات قطاع الأعمال، لافتا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وأعضاء اللجنة النقابية والعمال غير مسؤولين عن فشل قطاع الأعمال.

وأضاف وهب الله، لـ"الوطن"، أنه عندما صدر قانون 203 لسنة 91 جاء من بين نصوصه "ألا يكون مجلس الإدارة من بين العاملين، أي أنه لا يتبع الشركة، فيأتي أشخاص ليس لهم علاقة بالموضوع ليديروا المؤسسة، مؤكدًا أن هذا هو سبب فشل قطاع الأعمال خلال 29 عاما الماضية.

وتابع: "نحن كاتحاد عمال مصر مع تطوير شركات قطاع الأعمال العام، كما أننا نثني على بعض المواد التي جاءت في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال"، لافتًا إلى أنه ليس هناك سببا لتقليص مشروع القانون من عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالشركات، موضحًا أن أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين لكل منهم مراكز قانونية.

وتساءل الأمين العام لاتحاد عمال مصر، "لماذا يتم الغاء عضوية رئيس اللجنة النقابية وهو طول الوقت يمثل العمال وحلقة الوصل بين الإدارة والعاملين؟"، مطالبًا باستمرار الوضع النقابي العمالي داخل مجالس الإدارات بمشروع القانون الجديد كما هي في القانون الحالي، ولا يتم انتقاص حقوق العمال.