"قطاع الأعمال" تتسلح بالإجراءات الاحترازية قبل استئناف العمل بعد غد

تسلحت وزارة قطاع الأعمال العام، بالإجراءات الاحترازية قبل استئناف العمل من جديد السبت المقبل، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر لعدم التأثير على عجلة الإنتاج.

وفيما يخص ديوان عام الوزارة قال مصدر لـ"الوطن"، إن جميع العاملين والموظفين ملتزمين بأدوات التعقيم قبل عيد الفطر مؤكدا على استمرار الالتزام بعد العودة للعمل لافتا إلى أن عدد العمال والموظفين بديوان عام الوزارة لا يزيد عن 200، يعملون وفق أسس التباعد الاجتماعي .

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لـ"الوطن"، إن العمليات الإنتاجية بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لم تتوقف مؤكدا أن تعليمات صدرت منذ بداية تفشي الجائحة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة من توفير أدوات التعقيم اللازمة بكل شركة وتخفيض عدد العمالة وخصوصًا العمالة الإدارية.

وقال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إنه سيتم عقد الجمعيات العمومية للشركات التابعة عبر الفيديو كونفرانس خلال الفترة المقبلة بعد توقفها الفترة الماضية.

وأضاف مصطفى، لـ"الوطن"، أن الشركة القابضة عقدت قبل مارس نحو 6 جمعيات عامة لـ6 شركات تابعة قبل أن تؤجل نحو 11 جمعية عمومية إلى أجل غير مسمى في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار تفشى فيروس كورونا، مضيفا أنه أصدر تعليماته منذ إعلان الدولة الخطة الشاملة لمواجهة كورونا إلى جميع رؤساء مجالس الإدارات التابعة للـ 17 شركة باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة من توفير أدوات التعقيم اللازمة بكل شركة وتخفيض عدد العمالة وخصوصًا العمالة الإدارية.

وأوضح أن القوة العاملة في الشركات التابعة تصل إلى 27 ألف عامل جرى إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك السيدات اللاتي لديهن أطفال دون الـ 12 عاما من الحضور إلى العمل مع تخفيض العمالة الإدارية بالشركات بنسبة 50%.

وحول العمالة الفنية، قال رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه جرى تغيير نظام العمل إلى ورديات فبعض المصانع تعمل بنظام الوردية الواحدة والاكتفاء بذلك قبل ساعات الحظر بينما بعض الشركات والمصانع التي لديها منتجات لا يمكن أن يستغنى عنها السوق المحلي بتقسيم العمل إلى ورديتين الأولى تنتهي قبل ساعات الحظر بينما الثانية تبدأ بعد الحظر.

وأشار مصطفى إلى أنه جرى مخاطبة الجهات الأمنية بالمحافظات التي تقع بها الشركات والمصانع لاستخراج تصاريح أمنية للمرور في أثناء الحظر لحاجة متطلبات العمل قائلا: "هؤلاء العمال معروفين بالاسم لدى الجهات الأمنية"، مؤكدا أنه لم يكتشف حتى الآن أي إصابة أو اشتباه بإصابة بفيروس كورونا بين العمال البالغ عددهم نحو 27 ألف عامل، مضيفًا أننا نعمل في ظل إجراءات احترازية صارمة لمنع تفشي الفيروس بين العمال.