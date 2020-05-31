منخفض جوي يرفع درجات الحرارة غدا

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية نهارا ، تصحبه رياح معتدلة، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري.

ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية نهارا، وتكون الرياح معتدلة، والطقس مائلا للبرودة ليلا، ويسود طقس حار مصحوبا برياح معتدلة شمال الصعيد نهارا، يكون مائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلا.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وإثارة الرمال والأتربة أقصى غرب البلاد.

ويتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي متمركز في الصحراء الغربية، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، ويشهد البحر الأحمر حالة من عدم الاستقرار وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، وتكون الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 34 19

الإسكندرية 34 18

وادي النطرون 34 19

طنطا 33 19

شبين الكوم 34 18

دمنهور 33 19

بلطيم 32 18

مطروح 33 18

السلوم 28 18

سيوة 36 19

بورسعيد 29 19

دمياط 31 19

الزقازيق 34 19

المنصورة 33 19

الإسماعيلية 34 18

السويس 34 19

العريش 30 18

رفح 29 19

رأس سدر 34 18

نخل 31 14

نويبع 34 24

طابا 33 21

كاترين 29 13

الطور 32 22

شرم الشيخ 34 24

الغردقة 35 22

مرسى علم 35 24

الفيوم 34 19

بني سويف 34 19

المنيا 36 19

أسيوط 37 20

سوهاج 38 21

قنا 39 22

الأقصر 40 22

أسوان 40 23

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية

مكة المكرمة 42 27

المدينة 44 25

الرياض 43 27

المنامة 36 30

أبوظبي 42 31

الدوحة 41 27

الكويت 45 28

دمشق 31 13

بيروت 25 22

عمان 30 16

القدس 26 17

غزة 28 22

بغداد 42 25

مسقط 38 33

صنعاء 29 13

الخرطوم 42 28

طرابلس 26 20

تونس 25 15

الجزائر 24 17

الرباط 25 16

أنقرة 21 10

إسطنبول 22 14

إسلام اباد 31 22

نيودلهي 35 26

جاكرتا 33 25

بكين 31 17

كوالالمبور 33 26

طوكيو 24 20

أثينا 24 14

روما 26 13

باريس 26 15

مدريد 30 17

برلين 23 10

لندن 23 12

مونتريال 17 9

موسكو 11 8

نيويورك 22 14

واشنطن 24 13

نواكشوط 26 20

أديس أبابا 25 12