"النقل الجماعي": سحب الرخصة وإيقاف شهر عقوبة السائق الذي لا يرتدي كمامة

قال اللواء عاطف غالي، مدير مشروع النقل الجماعي "السرفيس" بالقاهرة، إن السائق الذي لا يلتزم بارتداء الكمامة سيتم سحب رخصة القيادة وخط سير السرفيس منه والإيقاف لمدة شهر كعقوبة إدارية إلى جانب غرامة مالية.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن العالم أجمع اتفق على أن ارتداء الكمامة الوسيلة الوحيدة للوقاية من كورونا، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في هذا الإطار تهدف للحد من انتشار العدوى.

وأكد أن هناك استجابة من جميع المواطنين بارتداء الكمامات، وهناك التزام بنسبة 98% من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات لكون الجميع يعلم أن هذا القرار لصالحه، لافتا إلى أنه تم التنبيه على جميع السائقين والعاملين بالمواقف على ضرورة منع دخول وخروج السائقين دون الكمامة، مع التنبيه على الركاب بارتداء الكمامة.