القاهرة: سحب ترخيص السرفيس عقوبة عدم ارتداء الركاب والسائق للكمامة

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لا يلتزم سائقوها بارتداء الكمامات الواقية، أو في حال سماحهم للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات، مع إيقاف خطوط السير لمدة شهر، وتوقيع الغرامة المالية المقررة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب محافظ القاهرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، لرصد السيارات المخالفة للقرار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشددًا على مسؤولى المواقف، بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات، وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين المنتظرين دورهم في الركوب.

وناشد محافظ القاهرة، سائقي السيارات الأجرة، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، مؤكداً ضرورة قيامهم بتعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب، حرصًا على الصحة العامة، ولعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

ودعا محافظ القاهرة، المواطنين، للإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لا يلتزم قائدها أو مستقلوها بارتداء الكمامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.