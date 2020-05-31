مطار القاهرة يستقبل رحلتين لمصر للطيران تقل 600 مصريا من الكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد ، رحلتين استثنائيتين سيرتهم شركة مصر للطيران ، لعودة المصريين بالكويت ، تقلان 600 مصريا من هناك .

قالت مصادر بالمطار أن رحلتي شركة مصر للطيران رقم ms3032 ، ms3028 وصلتا المطار قادمة من الكويت وعلي متنهما 600 مصريا كانوا هناك ، حيث وصل علي الرحلة الأولي 300 مصريا ، والرحلة الثانية 300 مصريا ، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .