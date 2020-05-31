مصدر بصحة دمياط يكشف أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا: العزومات والزيارات الاجتماعية

كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة في دمياط عن أسباب تزايد معدلات الإصابة في المحافظة مؤخرا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن السبب وراء تزايد الأعداد نظرا للعادات الاجتماعية السيئة من تزاور وإقامة عزومات، وبخاصة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر حيث سجلت دمياط ليلة أمس لأول مرة 21 حالة إصابة منهم 4 من خارج المحافظة نظرا لعدم التزام البعض بالتعليمات، مشيرا إلى أن إحدى العزائم أقيمت في شهر رمضان تسببت في إصابة نحو 30 شخصا من أسرة واحدة بفيروس كورونا في كفر المنازلة بدائرة كفر سعد، فضلا عن إقامة عزاء لأحد الأطباء المشهورين تسبب في إصابة 11 شخصا بالفيروس بعدما توافد زملاءه والمقربين لأداء واجب العزاء.

ونفى المصدر وجود أي بؤر حاليا للإصابات متوقعا ظهور حالات بشكل مفرد سواء داخل عقار واحد أو أسرة واحدة على أن تكون متوسطة تتراوح بين 6 أو 7 مستبعدا العودة لرقم صفر الذي سبق وسجلناه ليومين متتاليين.

ووفقا للمصدر يبلغ عدد المخالطين المباشرين للحالات ال 446 الذين تم وضعهم تحت الرعاية حتى تبين عدم إصابتهم 3000 فيما تحتل دمياط المرتبة ال11 بعدما كانت تحتل أول المراكز.