أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 1-6-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1 يونيو الحالي، والتي تنوعت بين الموز والتفاح والفراولة والبطيخ على النحو التالي:

الخوخ

بلغ سعر كيلوجرام الخوخ 8 جنيهات.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 15 إلى 20 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 20 إلى 30 جنيها.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 7 جنيهات.

الجوافة

بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 6 جنيهات.

البطيخ

سجل سعر الكيلو بين 8 إلى 12 جنيها؛ ليكون متوسط سعر الواحدة 2.5 كيلو جرام نحو 30 جنيهًا.

اليوسفي

وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 9 جنيهات.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلوجرام.

الفراولة

تراوح سعر كيلوجرام الفراولة بين 3 إلى 7 جنيهات.