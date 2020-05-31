لطيفة تمثل العرب في حفل خيري عالمي على هامش "كان"

ستكون النجمة التونسية لطيفة، هي العربية الوحيدة التي ستحضر فعاليات مهرجان كان السينمائي، والمقرر عدم إقامته هذا العام، لكنها ستحضر سهرة خيرية "أون لاين" ترتبط بالمهرجان.

ووقع اختيار القائمين على الحدث الخيري السنوي الذي تقيمه سنويًا صاحبة دار "شوبارد للمجوهرات" كارولين شوفليه على هامش المهرجان، على الفنانة لطيفة للمشاركة الى جانب عدد من النجوم العالميين في السهرة الخيرية هذا العام، حيث سيقام الحفل "أون لاين" من منزل شوبارد في سويسرا تحت عنوان: "Cannes comes home".

ومن بين الحاضرين خوليو إغليسياس، وليونيل ريشي، وممثليين عالمين، وستكون الحفلة العالمية لصالح الصليب الأحمر السويسري يوم 6 يونيو.