عاجل.. تطبيق موعد حظر التجوال الجديد اعتبارا من الغد

تبدأ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تقليص مواعيد حظر التجوال الجديدة لتنتهى في الساعة الخامسة صباحاً بدلاً من الساعة السادسة اعتباراً من غداً الإثنين الموافق الأول من شهر يونيو.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل قرار رئيس الوزراء، والذي حمل رقم 1121 لسنة 2020، والذي نص في مادته الثانية على العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، الموافق غداً الإثنين.

وبموجب القرار الجديد تصبح مواعيد حظر التجوال المقررة في البلاد لمدة 14 يوماً مقبلة اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحاً.