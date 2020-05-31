عاجل.. "مدبولي" يوجه بوضع سقف لتكلفة علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء المعنيين في الحكومة بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت في المشاركة بعلاج المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال "مدبولي"، خلال ترؤوسه المجموعة الطبية لمواجهة الفيروس اليوم، إنه يجب أن تضم الضوابط سقف محدد لتكلفة العلاج، لاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً مبالغاً فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء كذلك على تقديم خدمة متميزة للمواطنين عبر الخطوط الساخنة التي تم تخصيصها للرد على جميع استفساراتهم بهذا الشأن، سواء من خلال الخط الساخن 105، أو غيره بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع توفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزلياً، عن طريق الآلية الميسرة التي بدأت وزارة الصحة في تطبيقها، كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تفعيل أقصى طاقة للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، بالتنسيق مع الأطقم الطبية بوزارة الصحة؛ لمواجهة هذا الفيروس.