العراق: 10 وفيات و260 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن العراق، اليوم، تسجيل 10 حالات وفاة و260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في عموم محافظات البلاد الى 6439 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان أنها سجلت 260 إصابة مؤكدة بالفيروس نالت العاصمة بغداد الحصة الاكبر منها بـ 95 إصابة ثم محافظة ميسان بـ 31، ثم بابل بـ 26، ثم بأعداد متفرقة في كل من النجف والبصرة والسليمانية ودهوك وديالي وواسط والمثنى وذي قار والديوانية والأنبار وكركوك.

وأضافت الوزارة أنها سجلت كذلك عشر حالات وفاة خمس منها في بغداد واثنتان في ميسان وواحدة في كل من كركوك وديالي والسليمانية، فيما تماثل للشفاء 46 مريضا من بغداد وكركوك والبصرة وديالي والديوانية والمثنى وصلاح الدين.

وأوضحت ان الحصيلة الإجمالية للمصابين بالمرض في محافظات العراق كافة ارتفعت الى 6439 إصابة توفي منهم 205 وتماثل للشفاء 3156 حالة .