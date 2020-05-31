مصادر: إصابة الإعلامية ريهام السهلي بكورونا.. وزملاؤها يدعمونها على "فيس بوك"

قالت مصادر بقناة "إكسترا نيوز"، إن الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج "المواجهة"، أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها نُقلت إلى أحد مستشفيات العزل بالقاهرة، لتلقي العلاج بعدما ظهرت عليها الأعراض.

من جانبه كتب مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": الأصدقاء.. ريهام السهلي وآية عبدالرحمن والإعلامية الهام ذمر، مقدمي البرامج في إكسترا نيوز، ألف سلامة عليكم، وبإذن الله تقوموا بالسلامة من هذا الفيروس اللعين وربنا يحافظ علينا جميعا وعلى بلدنا".

وكتب الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم" على شاشة إكسترا نيوز، موجها حديثه إلى السهلي: "يارب متغيب ضحكتك أبدا يا أختى وصاحبتي"، وحاولت "الوطن" التواصل مع الإعلامية ريهام السهلي إلا أنها لم ترد على هاتفها حتى كتابة هذا الخبر.

كانت الإعلامية آية عبدالرحمن، أعلنت، صباح اليوم، إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت "آية": "الحمد لله تم التأكّد من إصابتي بفيروس كورونا، ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا إني واثقة غن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة، وهرجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".