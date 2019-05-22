يكشف الليلة السيناريست مصطفى محرم، الكثير من أسرار حياته الشخصية والعائلية والفنية مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامجها المواجهة على شاشة "إكسترا نيوز".

ويتحدث السيناريست مصطفى محرم، خلال اللقاء عن سنوات الطفولة، والدراسة، وحكايته مع سينما إيزيس وسينما وهبي في الصغر؛ وأول إرهاصاته مع الكتابة واشتراكه في مسابقة نادي القصة، وأسباب رفضه الالتحاق بكلية الحقوق إلى جانب علاقته حاليا بابنه السيناريست حسين محرم.

كما يحكي السيناريست مصطفى محرم عن بداياته في كتابة السيناريو، وما هي أول تجاربه في التليفزيون والسينما، ولماذا يعتبر المخرج صلاح ابو سيف صاحب الفضل عليه، وكيف كانت علاقته بكبار النجوم، الذين تعامل معهم مثل نبيلة عبيد ونادية الجندي ونجلاء فتحي وغادة عبدالرازق ومحمود ياسين ونور الشريف وأحمد زكي.