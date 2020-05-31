خلال حملة مكبرة.. رفع ١٢٤ حالة إشغال بدمنهور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملات لرفع الإشغالات بالشوارع والميادين العامة، تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بعمل حملة لرفع جميع الاشغالات المخالفة على حرم الطريق العام وتنفيذ لأحكام القانون.

وأسفرت الحملة عن رفع عدد 124 حالة إشغال طريق أسفل كوبرى الجامعة، الواقع على الطريق الزراعى، وجرى تحرير المحضر اللازم للمخالفين، كما نفذت الوحدة المحلية حملة مرورية بشوراع المدينة الداخلية، للتأكد من سهولة حركة السير أمام المارة والسيارات.

أشرف على الحملة أحمد بشير رئيس قسم الإشغالات، ومازالت الحملة مستمرة للقضاء على كافة الإشغالات المخالفة، حفاظا على المظهر الحضارى لمدينة دمنهور.