بالرغم من كورونا.. محمد رمضان في حفل زفاف شقيقته

حضر الفنان محمد رمضان، حفل زفاف شقيقته التي أقام عرسها في حديقة إحدى الفيلات الكبرى بالقاهرة، بالرغم من قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا.

وظهر رمضان خلال الحفل، ببعض صور الزفاف المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرقص ويغني ويلتقط صورا تذكارية مع الحاضرين العروس.

"مبروك لحبيبي.. عقبال عندكم جميعاً"، وبتلك الكلمات هنأ رمضان شقيقته إيمان وزوجها المهندس حسام حامد، على حفل زفافها.

التعليق أُرفق بثلاث صور من حفل زفاف شقيقته، المطلة بفستان زفاف "كاب" بدون أكتاف ومنقوش، من توقيع مصمم الأزياء أحمد فايز، بينما ارتدى العريس بدلة "مودرن" سوداء، وظهر الفنان بأزياء "سمارت كاجوال". وظهر الجميع في الصور، واضعا كمامات طبيبة.