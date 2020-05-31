سعد الهلالي: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه يجب أن نبشر الأطباء وجميع من يحمي الحياة السلمية بالفلاح والحياة الأبدية.

وأضاف الهلالي خلال حلقته من برنامج "كن أنت" المذاع على القناة الأولى المصرية: "لازم نبشر الأطباء وكل من يقف بجوار الحياة السلمية بأن شأنه شأن المجاهدين والشهداء، حيث منحوا الحياة لغيرهم".

وتابع: "الأطباء يساهمون فى الحياة، إذًا هم مخلدون مثل الشهداء تمامًا، لازم تعرفوا منزلتكم، وإن شأنكم شأن المجاهدين والشهداء".

وأردف: "ما من محنة إلا وفيها منحة، ومصر مرت بأقسى محنة في تاريخها المعاصر في عام 2012، على يد تجار الدين، وكنا هنبقى أضحوكة العالم، وخرج منها الثقافة العميقة عند الشعب المصري".

وواصل: "كورونا محنة والموت مصيبة، والوفاة نعمة والخير وأبقى، إذا كنا مؤمنين بقول الله عز وجل إن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيجب أن نؤمن أن الوفاة نعمة، ولازم نقاوم لآخر لحظة وفي نفس الوقت نكون مؤمنين بالقضاء والقدر، حتى نجمع بين الحسنيين".