بمواصفات قياسية.. "الصناعات" يعلن إنتاج كمامات قماش بـ 5 جنيهات

أعلن المهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إنتاج كمامات قماش قطن 100% قابلة للغسيل والاستخدام أكثر من مرة، لتخفيف العبء عن محدودي الدخل، وفقا لتوجيهات وزيرة التجارة الصناعة نيفين جامع.

وأضاف المرشدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أن مصانع كثيرة بدأت إنتاج كمامات القماش، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على السعر الموحد، وهو 5 جنيهات بناء على دراسة جرت بمعرفة وزيرة الصناعة، دون سماسرة أو وسطاء.

ولفت إلى أن الكمامة مطابقة للمواصفات الفنية والطبية الصحية لحماية المواطن، وستكون مغلقة في أكياس مصممة طبقا للمواصفات القياسية.