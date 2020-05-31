محافظ أسيوط: نسعى لتوفير الكمامات بالأسواق بسعرها الحقيقي

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سعيه لتوفير الكمامات بكميات كافية في أسواق المحافظة بسعرها الحقيقي، داعيًا المواطنين إلى عدم استغلال الحاجة إلى الكمامات في صنع أزمة مبالغ فيها.

وأكد المحافظ أهمية رفع الوعي لدى المواطنين، والتأكيد على أهمية إتلاف الكمامة عقب استخدامها، معلنًا البدء في استخدام معدات جديدة في المحافظة لرفع المخلفات وشفط الأتربة.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في اجتماع مجلس جامعة أسيوط الذي عُقد اليوم لشهر مايو 2020، برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور نواب مختلف القطاعات وعمداء كليات الجامعة النظرية والعملية.

وفى سياق متصل، أكد محافظ أسيوط ضرورة وحدة الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة هجوم فيروس كورونا، ومنع انتشاره بين المواطنين، لافتًا إلى متابعته الدورية لأعمال التطهير والتعقيم التي تجرى في كافة أنحاء المحافظة بشكل مكثف، وذلك بالتعاون مع شركة المياه، وإدارة الإنقاذ السريع والمحليات التابعة للمحافظة.

من جانبه، أشاد الدكتور طارق الجمال بالتعاون القائم بين الجامعة والمحافظة، وحرصه على تذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه العمل بقطاعات الجامعة المختلفة، ومثمنًا أيضًا جهود مديرية الصحة، وتعاونها المثمر مع القائمين على العمل في المنظومة الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية، من أجل منع انتشار فيروس كورونا بين كافة الأفراد.