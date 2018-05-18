الإبراشي لعمرو خالد: استغلال الدين للترويج لمنتج لا يختلف عن الإرهاب

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على واقعة ترويج الداعية الإسلامي عمرو خالد لإحدى منتجات الدواجن، قائلًا إن استغلاله للإسلام لترويج سلعة بعينها لا يختلف كثيرًا عن استخدام الجماعات الإرهابية للإسلام للترويج أفكارهم الخاصة.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه لبرنامجه "العاشرة مساءً"، المذاع على قناة "دريم"، أنه لا يمانع قيام داعية بالترويج للسلع، لكن بدون ربطها بالشعائر الدينية والإسلامية، وادعاء بأنها تؤدي إلى ارتقاء الروح بعد الصيام، وتساءل ساخرًا: "يعني أنا لو ماكلتش هذه الفراخ إسلامي وصيامي منقوصين؟".

ووصف الإعلامي بقناة "دريم"، ظهور عمرو خالد في الإعلان بـ"الخطيئة"، مؤكدًا صعوبة أن يصدقه الناس بعد ظهوره بالإعلان قائلًا: "لما تتحول إلى مروج للسلع وتشارك في منافسة المنتجات لبعضها هصدقك ازاي بعد كده؟"