وزيرة الهجرة تشكر جهود الكنيسة مع العالقين بكينيا

قدمت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشكر للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا بولس أسقف عام الكرازة بأفريقيا، على الاستجابة السريعة للتواصل مع العالقين بالخارج، والجهود الضخمة للكنيسة القبطية في كينيا في ظل هذه الأزمة.

وخلال لقائها مع البابا تواضروس، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أوضحت الوزيرة أنها بعد تلقيها لاستغاثات المصريين العالقين بكينيا والذين تقطعت بهم السبل عقب قرار تعليق رحلات الطيران، تواصلت سريعا مع البابا؛ لطلب دعم الكنيسة المصرية بكينيا للعالقين في إطار مبادرة "خلينا سند لبعض"، وبدوره تواصل الأنبا بولس مع المصريين العالقين ووفر لهم سبل الدعم وتلبية احتياجاتهم خلال هذه الفترة وحتى عودتهم مع استئناف الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المصريين بالخارج.

كان البابا استقبل اليوم، السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبصحبتهما مجموعة من المصريين الذين كانوا عالقين بدولة كينيا بسبب توقف رحلات الطيران من جراء فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد نجاح الجهود التي بذلتها وزارة الهجرة في إعادتهم.

وكانت الكنيسة القبطية في كينيا استضافت المصريين العالقين هناك منذ شهر أبريل الماضي وتولت رعايتهم رعاية كاملة حتى عودتهم مؤخرًا.

كان البابا قد أصدر توجيهاته إلى الأنبا بولس أسقف الكرازة بأفريقيا بالتواصل مع العالقين وتدبير كافة السبل لرعايتهم، إثر اتصال وزيرة الهجرة بقداسته.

وأطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، مبادرة "خلينا سند لبعض" التي تتبنى فكرة توحيد كافة الجهود الشعبية والوطنية لخدمة المصريين العالقين في مختلف دول العالم، ولا سيما الدول التي لا توجد بها جالية مصرية ومن بينها كينيا.

رافق وزيري الهجرة والشباب من العالقين العائدين، خلال الزيارة وائل ترك العضو المنتدب لإحدى الشركات الخاصة وماجد ترك المدير المالي لنفس الشركة، ولاعبان أوليمبيان هما حماده محمد أحمد وسالم عطية الله.