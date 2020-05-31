وزيرة التضامن تهنئ الإعلاميين بعيدهم السادس والثمانين

قدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التهنئة للإعلاميين، والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام بمناسبة عيد الإعلاميين السادس والثمانين.

وقالت القباج في رسالة مصورة: "كل عام وكل الإعلاميين في الإعلام المقروء والمسوع والمرئي بخير، أهنئ بعيدكم السادس والثمانين، ومنذ هذا التاريخ وأنتم مجاهدون، دائما نبراس الهمم وأهل التنوير، تدعمون مصر وقت الأزمات وتنقلون إلينا الأنباء السارة وتساهمون في بناء الوطن وتشكيل الوعي".

وأضافت القباج أن الإعلام شريك للتنمية وأصبح متطوراً مع تطور الوقت وأصبحت مهامه ثقيلة، مضيفة أن الوزارة دائما ما تساند الإعلام وتحتاج دعمه في كل قضايا التنمية لأن مهمته كبيرة في بناء الوطن.