وفاة الفنانة هيام طعمة بعد صراع مع مرض السرطان

توفيت منذ ساعات، الفنانة السورية هيام طعمة، عن عمر ناهز 58 عاما بعد صراع مع مرض السرطان فى دولة هولندا.

هيام طعمة ولدت في 18 أغسطس 1961 بحلب، وتخرجت في دار المعلمات في سوريا وحصلت على شهادة عليا في التربية وعلم نفس الأطفال من باريس وعملت في التدريس.

اشتركت مع دريد لحام في مسرحية كاسك يا وطن واتجهت إلى الغناء، كما مثلت في السينما في العديد من الأفلام المصرية منها غريب في الميناء، وهي والعملاق، وتمت أقواله، وانتبهوا أيها الأزواج، وعائلة مشاغبة جدًا.

وآخر أعمالها كان عام 2006 حينما شاركت فى مسلسل السندريلا مجسدة دور ليلى مراد.