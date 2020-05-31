محافظ الفيوم: تغيير وكيلة وزارة الصحة.. وانتشار الوباء سببه العمالة المتحركة

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تشهد زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل مستشفى التأمين الصحي بالفيوم كمستشفى عزل للمحافظة.

وأضاف المحافظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه تم تغيير وكيلة وزيرة الصحة، يوم الأربعاء الماضي، وجار مراجعة التجهيزات الطبية اللازمة، مع العزل الصحي بأحد المراكز التابعة لوزارة الشباب والرياضة تحت إشراف وإدارة وزارة الصحة، وجار إعادة تنظيم داخلي إداري داخل المحافظة للسيطرة على الوباء.

وتابع أن محافظة الفيوم عمالتها متحركة بشكل يومي وأسبوعي بين القاهرة و6 أكتوبر، ما يسبب انتشار الفيروس، وطبيعة الفيوم هي محافظة صغيرة على نسب كثافة سكانية مرتفعة، والبؤر النشطة في بعض المدن بالفيوم هي التي تحوي عمالة متحركة.

وشدد الأنصاري على أن معدلات الانتشار في البؤر بالمحافظة تم السيطرة عليها، والإصابات الأكثر في المدن وليست في القري، والمواطنون عليهم جزء كبير من المسؤلية.

وأشار الأنصاري، إلى أنه تم عزل المسؤولين الثلاث الموقعين على المنشور المتداول وبه أخطاء إملائية تسئ للمضمون والمعنى، خصوصا في ظل الأزمة الحالية، وتم استبدالهم بآخرين وتحويلهم للشؤن القانونية بعد أن وقعوا على منشور يحتوي على كلمة "القمامة"، بدلا من الكمامة، وعددهم 3 أفراد "الأخطاء الإملائية يمكن تجاوزها ما لم تؤثر على المعنى".