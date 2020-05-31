7 رسائل من وزيرة الهجرة للطلبة المصريين بالخارج.. تعرف عليها

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من طلاب المصريين بالخارج المتواجدين في مصر حاليًا عقب عودتهم من الدول التي يدرسون بها، عددا من الرسائل المهمة.

وتمثلت أولى الرسائل في البدء بإعداد قاعدة بيانات للطلبة المصريين غير المسجلين بالبعثات الرسمية حتى نتمكن من التواصل الدائم مع هذه الشريحة والاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم للترويج عن مصر خارجيا.

الرسالة الثانية التي وجهتها الوزيرة للطلاب هي التأكيد على التصدي لأية محاولات تشويه لصورة مصر في الخارج، فهؤلاء الشباب لديهم القدرة على التأثير في مجتماعتهم المحيطة خاصة على مستوى زملائهم في الجامعات بالمجتمعات المختلفة.

الوزيرة أكدت في الرسالة الثالثة على المتابعة الدائمة من قبل السفارة أو القنصلية لهم خطوة بخطوة حتى تم إعادتهم إلى أرض الوطن.

مكرم، قالت إن اللجنة الوزارية المشكلة بعضوية وزارات الهجرة والخارجية والصحة والطيران يبذلون جهودًا كبيرة في التنسيق مع الدول الأخرى لعودة جميع أبنائنا في الخارج سواء عن طريق السفارات المصرية بالخارج، أو وزارة الطيران والتنسيق بين سلطات الطيران في كافة الدول، فضلًا عن جهود وزارة الصحة في إجراء الكشف الطبي على العائدين وتقديم الرعاية اللازمة لهم خلال فترة الحجر الصحي.

وشهد اللقاء عرض فيلم تسجيلي بعنوان "خوارج العصر" على الطلاب، وذلك بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية، تناول خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، والذي حذر فيه من ظاهرة الإرهاب، مطالبا بضرورة استئصال أفكاره وتجفيف منابعه، كما تطرق الفيلم أيضًا إلى منهج التيارات الإرهابية الذين يحرضون على تكفير المجتمعات وإشاعة الأكاذيب وبث الخوف والرعب والفوضى.

من جهتهم، أكد نشر الطلاب فيديوهات على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت الإجراءات التي تم اتخذها تجاهم من قبل السفارة أو القنصلية المصرية حتي عادوا إلى أرض الوطن.

كما تدشين "جروب" على تطبيق "واتس آب" مع وزارة الهجرة لضمهم إليه بهدف التواصل الدائم معهم، وليكونوا حلقة الوصل مع زملائهم من الطلاب المصريين في دولهم سواء من عاد إلى أرض الوطن أو من لم يعد حتى الآن، وذلك لمتابعة أحوالهم.