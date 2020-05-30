وزارة الهجرة تطلق العدد السابع عشر من مجلة "مصر معاك"

استمرار عودة المصريين العالقين بالخارج وخروج أفواج من الحجر الصحي خلال فترة العيد ودعم الدولة للعمالة غير المنتظمة.. أبرز موضوعات العدد تصدر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عددها السابع عشر من مجلة "مصر معاك"، والتي تعدُّ المجلة أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

وفي هذا العدد، نتابع جهود الدولة المصرية في عودة المصريين العالقين بالخارج، بالإضافة إلى إرشادات عامة خلال فترة الحجر الصحي.

في السياق ذاته، نتناول دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة، بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالطبع كان العيد حاضرا رغم حصار كورونا، كل عام والجميع بخير

وترحب الوزارة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.

لقراءة المجلة، اضغط على الرابط التالي:https://bit.ly/3dglV0e