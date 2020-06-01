حظك اليوم الاثنين 1-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يعتبر علم الفلك واحدًا من العلوم الذي يعتمد على أسس علمية ونظريات ترتبط بعدد من العلوم الأخرى كالفيزياء والرياضيات والكيمياء، حيث وضعت الأبراج لكل برج صفات عامة يتشارك بها أصحاب البرج الواحد، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك مشوشا وقد تنتابك هواجس عليك أن تتأكد من صحتها.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تجد أنك تميل اليوم للعناد والمقاومة.. اصبر وتعامل بهدوء.

ومن أبز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يشحذ إصرارك ويشغلك الإنجاز وتعمل بكل ما تملك من طاقة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل العلاقات يمنحك القدرة على التأثير في الآخرين ويمكنك استدراك أي خطأ أو تقصير.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعمك اليوم وقد يعدك ذلك بأجواء هادئة وتتألق مواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تبدو أجمل خاصة عندما تظهر مشاعرك الجميلة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تميل لعدم التساهل والفلك ينصحك بالصبر والتسامح ولا تتسرع في غضبك عند أول معارضة فكرية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تواجه بعض الخلافات وعليك أن تقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد فلوكس، ويوافق تاريخ ميلاده 22 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تتمتع بخيال خصب يحقق لك فائدة وتهتم اليوم بالمناقشات والحوارات التي توسع مداركك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمنحك كل اللباقة والدبلوماسية ويساعدك ذلك على حل مواقف دقيقة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم عليك أن تعمل بخشونة لتحقق مكسبا وادرس جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الأصدقاء يمنحك يقظة وسرعة بديهة ويساعدك ذلك على الخروج من أي مأزق.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الفطنة وروح الفكاهة تساعدانك اليوم على التعامل مع المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تعتمد أسلوبا مؤثرا وتبدو فاتنا ومقنعا للجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تحمي نفسك من العيون ومن المتربصين.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن كل ما يثير أعصابك واليوم مناسب للعناية بنفسك وبصحتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

عطارد في منزلك الثامن يمدك باليقظة الذهنية ويساعدك على إصابة أهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات سعيدة تجمعك بالأحبة والصحبة الحلوة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس يجعلك اليوم تميل للتشدد والعصبية.. وينصحك الفلك ألا تبدد طاقتك في انفعالات لا طائل من ورائها.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. المريخ بمنزل العلاقات يمنحك طاقة وتعرف كيف تستغل الفرص المتاحة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم ملهما وتلعب الصدفة دورا في حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

التناغم الفلكي يدفعك للاهتمام بشخص في محنة وتقدم له يد العون.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة نبيلة عبيد، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك فرصة أفضل وأفكارا مبتكرة لتنمية أعمالك وأموالك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل الحب يعدك بدعم المخلصين وتستمتع بصحبة الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت النجمة العالمية ريانا، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.