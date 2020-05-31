زاهي حواس عن "لوجو" الفنادق التي تطبق الاشتراطات: يرمز للسلامة والأمن

أثنى عالم الآثار الدكتور زاهي حواس على "اللوجو" الذي اختاره وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني لوضعه في الفنادق التي ينطبق عليها الشروط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال "حواس" خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "عملوا قرص الشمس، والشمس عند المصري القديم كان لها معنى لأنها بتشرق وتغرب وتشرق تاني، واعتقد في العالم الآخر والحياة بعد الموت".

وأضاف: "جوه قرص الشمس عملوا تحية بالهيلوغريفي اسمها عنخ ودچا سنفت"، موضحًا أن وجود هذا الشعار داخل الفنادق التي طبقت الشروط الاحترازية يرمز للأمان والسلامة.

وتابع: "إن شاء الله الحياة تعود لطبيعتها، وربنا يحمينا ويحمي شعب مصر، وبكره ترجع لطبيعتها"