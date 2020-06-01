قارن قبل الشراء.. "شيري أريزو 5" و"نيسان صني"

يبحث عشاق السيارات دائما، عن السرعة والراحة والإمكانات، في ظل المنافسة بين مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي كل عام، المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وخلال السطور التالية، تستعرض "الوطن"، مقارنة بين سيارتين، هما "نيسان صني" و"شيري أريزو 5".

شيرى أريزو 5

تتوفر السيارة بمحرك 1500 CC مكون من 4 أسطوانات

- يولد قوة 114 حصانا عند 6.150 لفة فى الدقيقة

- أقصى عزم للدوران 141 نيوتن متر عند 3.800 لفة فى الدقيقة

- تصل لسرعة قصوى 180 كم/س

- تتسارع من 0: 100 فى 11.5 ثانية

- متصل بناقل حركة CVT

- متوسط استهلاك الوقود 7 لترات

- سعة الشنطة الخلفية 430 لترا

- سعة خزان الوقود 48 لترا

بلد المنشأ للسيارة الصين، وسعرها في السوق المصرية يبدأ من 189 ألف جنيه ويصل إلى 230 ألف جنيه لأعلى فئة.

نيسان صني:

تتميز سيارة إليزيه بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 108 أحصنة.

ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ4 سرعات.

تستهلك وقود لكل 100 كم 6.9 لتر.

تبلغ التسارع إلى 100 كم/ساعة 15.5 ثانية.

سرعتها القصوى 178 كم/ساعة.

عدد المقاعد 5 والأبواب 4

بلد المنشأ للسيارة اليابان، وسعرها في السوق المصري يبدأ من 200 ألف جنيه ويصل إلى 221 ألف جنيه لأعلى فئة.