قارن قبل الشراء.. "شيري أريزو 5" و"هيونداي إلنترا إتش دي"

داخل عالم السيارات تأتي العديد من المفارقات والمقارنات، ودائمًا ما يبحث عشاق السيارات عن الطرازات والعلامات التجارية الرائدة والمميزة في الصناعة العالمية، فضلا عن المقارنة بين الطرز والعلامات المختلفة بحثا عن التميز والراحة.

شيري أريزو 5

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1500 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 114، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 180 كيلو متر في الساعة، كما تستغرق السيارة وصولا لأعلى سرعة لـ100 كيلومتر 11.5 ثانية، والسيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ7 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 7 لترات من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة الصين، وتأتي السيارة بعدة فئات في السوق المصري، ويبدأ سعرها في السوق من 190 ألف جنيه، ويصل إلى 230 ألف جنيه.

هيونداي إلنترا إتش دي

وتضم السيارة "هيونداي إلنترا إتش دي" محركا بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 127، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 208 كم/ساعة، وتتسارع من 0 إلى 100 كم خلال 8.5 ثانية.

بها ناقل سرعة مانيوال مزود بـ4 سرعات، وتستهلك لقطع مسافة 100 كم 6.7 لتر من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة كوريا، وسعرها في السوق المصري يبدأ من 230 ألف جنيه ويصل إلى 260 ألف جنيه لأعلى فئة.