إسرائيل تسجل 47 إصابة جديدة بكورونا بين المعلمين والطلاب

أعلنت إسرائيل يوم الأحد، أنها سجلت 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين المعلمين والطلاب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الإصابات بفيروس كورونا زادت في جهاز التعليم خلال الـ24 ساعة الماضية 47 إصابة جديدة نصفها من المدرسة الثانوية في مدينة القدس (جمنسيا).

وأضافت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية أن هناك 143 طالبا من جيل الروضة فما فوق و35 عاملا في جهاز التعليم أصيبوا بالمرض، وأن هناك 1577 يمكثون في الحجر الصحي.

وأكدت الوزارة أنه تم إغلاق 11 روضة و4 مدارس جراء الوضع.

وأفاد موقع "i24 news" الإسرائيلي، بأن توزيع انتشار المرض وفقا للمدن يظهر أن مركز تفشي الفيروس الأكبر هو في جهاز التعليم بمدينة القدس، هناك يوجد 143 مصابا، بينهم 122 طالبا و21 عامل في جهاز التعليم.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم السبت، عن استمرار انتظام التعليم في المدارس، باستثناء المدارس التي اكتشف بها حالات كورونا.

من جانب آخر، اتضح من خلال معطيات وزارة الصحة أنه وفي الأسبوعين الماضيين ومع التسهيلات الأخيرة، سجلت 177 إصابة بكورونا نقلت العدوى إليهم من المواصلات العامة التي استقلوها.