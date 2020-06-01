حظك اليوم الاثنين 1-6-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يلتزم بالدقة والالتزام في المواعيد، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس يجعلك اليوم تميل للتشدد والعصبية.. وينصحك الفلك ألا تبدد طاقتك في انفعالات لا طائل من ورائها.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. المريخ بمنزل العلاقات يمنحك طاقة وتعرف كيف تستغل الفرص المتاحة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.